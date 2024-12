Lapresse.it - Giulia Cecchettin, ergastolo per Turetta: esclusi stalking e crudeltà

Fine pena mai. Filippoè stato condannato all’per il femminicidio di, la sua ex fidanzata, uccisa con 75 coltellate l’11 novembre del 2023, a Fossò, in provincia di Venezia. La Corte d’Assise di Venezia, presieduta da Stefano Manduzio, ha dichiarato l’imputato colpevole di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Cadono le aggravanti di. Si chiude così il primo grado di giudizio di un processo lampo:aveva rinunciato alla fase dibattimentale, la sentenza è arrivata alla quinta udienza, la prima celebrata il 23 settembre, l’ultima il 3 dicembre.Gino: “Abbiamo perso tutti”“Abbiamo perso tutti, come società”, le parole di Gino, padre della vittima, dopo il verdetto pronunciato dalla Corte d’Assise al termine di sei ore di camera di consiglio.