Futura | cinema accessibile arriva l’app MovieReading per ipovedenti

Di una fruizione più inclusiva di contenuti audiovisivi per ciechi eattraverso l’audiodescrizione e la sottotitolazione si è parlato agli «Stati generali del», promosso dall’associazione Allelammie con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania . Un incontro durante il quale sono stati anche analizzati lo stato delle normative nazionali e internazionali, le tecnologie disponibili ei modelli organizzativi adottati nel settore culturale per favorire l’inclusione. Punto centrale l’introduzione della app, di cui tutti potranno dotare gratuitamente. «Il convegno si è chiuso con un impegno condiviso sull’accessibilità, creando opportunità concrete non solo per i fruitori ma anche per i professionisti ciechi e», spiega Rocco Calandriello, direttore Ciav,ad alta voce.