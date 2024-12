Spazionapoli.it - Frustalupi duro: “Non mi aspettavo il Napoli primo. L’ultima stagione è stata complessa. Mercato? Meglio non parlarne”

Nicolò, ex, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando la complessità dellascorsa e tanto altro.deldisastrosa. Dopo la vittoria dello Scudetto, la società e i tifosi hanno dovuto fare i conti con un’annata del tutto fallimentare. In Campania si son succeduti ben tre allenatori: Garcia, Mazzarri e infine Calzona. Forse, proprio il periodo targato Mazzarri è stato uno dei “migliori”, nonostante però i risultati non siano mai decollati.Accanto a Walter Mazzarri, come sempre, sedeva Nicolò. Quest’ultimo, è tornato ainsieme al tecnico nella veste di allenatore in seconda. L’esperienza in Campania è durata solo pochi mesi, ma l’esperto ha voluto analizzare nuovamente quanto accaduto. A tal proposito, si è lasciato andare ad una lunga intervista dove sono stati analizzati alcuni dettagli chiave.