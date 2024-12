Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Empoli, Palladino: "Partita stregata, paghiamo gli episodi. Bove lasciamolo tranquillo”

Firenze, 4 dicembre 2024 - Mastica amaro Raffaele. In una serata un po' strana sotto tanti punti di vista. Dopo tre giorni in cui il pensiero è andato altrove laè tornata subito in campo, ma ha pagato emotivamente dazio. "Quando succedono cose così importanti emotivamente è ovvio che ci sia un contraccolpo fisiologico - spiega il tecnico gigliato dopo la sconfitta ai rigori contro l'negli ottavi di Coppa Italia -. Abbiamo passato tre giorni con questo pensiero, adesso lo lasciamoEdoardo con la sua famiglia, ma in campo oggi abbiamo sbagliato cose che non sbagliamo di solito: nel primo tempo eravamo contratti e poco sereni. Poi c'è unagiocata, nel secondo tempo l'abbiamo ripresa senza sfruttare tutte le occasioni che abbiamo creato. Alla fine la lotteria dei rigori ci ha visti sconfitti.