Eugenio in Via Di Gioia, un club tour nel 2025

(Adnkronos) –Partirà dall’Afterlife di Perugia, con la data zero il 4 aprile, il ‘Sì Eccolo –’, una serie di sette appuntamenti degliin Via Di, che tornano live nei più famosiitaliani. La band farà poi tappa a Roma, Milano, Padova, Firenze e Bologna per chiudere nella loro città, Torino. L’annuncio di questocoincide con l’inizio di una nuova avventura per gliin Via Dicon Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico. Una delle domande più gettonate che gli artisti si sentono rivolgere è: ‘Ma ci sarà un?’ e gliin Via Dirispondono con il ‘Sì Eccolo’. Queste le date delprodotto e organizzato da Magellano Concerti: 4 aprilePerugia Afterlife data zero; 5 aprileRoma Atlantico; 7 aprileMilano Fabrique; 9 aprilePadova Hall; 10 aprileFirenze Viper Theatre; 16 aprileBologna Estragon; 17 aprileVenaria Reale (To) Teatro concordia; Biglietti già disponibili su Ticketone.