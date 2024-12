Nerdpool.it - Edizioni BD presenta The Deviant di James Tynion IV e Joshua Hixson

Il Natale si tinge di rosso sangue con la nuova serie firmata dal premio EisnerIV con i disegni di!Un horror dalle atmosfere natalizie a metà strada tra Il silenzio degli innocenti e Silent Night in cui la caccia a uno spietato serial killer porta alla luce non detti e pregiudizi sociali ben più insidiosi e pericolosi della lama di un coltello.BDil primo volume di Thein arrivo in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire da mercoledì 11 dicembre.Milwaukee, 1973. Scende la neve e un Babbo Natale coperto di sangue compie inimmaginabili atrocità su due ragazzi. Cinquant’anni dopo, uno scrittore tormentato intervista il cosiddetto “KILLER DEVIATO” che, da dietro le sbarre, continua a sostenere la propria innocenza.