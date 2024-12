Movieplayer.it - Don Matteo 14, anticipazioni settima puntata, stasera su Rai 1: arriva la mamma famosa del Capitano Martini

Nelladi Don14, in ondasu Rai 1 in prima serata, ci sarà una special guest nei panni dell'esuberantedel: ecco di chi si tratta. Ancora un giovedì in compagnia di Don14, la fiction che torna,su Rai 1 alle 21:30, con la suastagionale. E che non sembra risentire nè degli anni, nè dei necessari cambi nel cast: la scorsana ha tenuto incollati allo schermo quasi 5 milioni di spettatori grazie alle scorribande in TV del Maresciallo Cecchini.Dongiovedì 5 dicembre 2024 Un ciclone sta per abbattersi, nuovamente, nella vita del: sua madre! Fiamma Durante, questo il nome della nonna, attrice di una certa fama, ha sempre avuto con suo figlio un rapporto .