Thesocialpost.it - Diverse persone sono state accoltellate in un minimarket a Vancouver e la polizia ha spara

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammatico episodio di violenza ha colpito la città di, dove un uomo armato di coltello ha aggreditoall’interno di un. Laè intervenuta prontamente,ndo all’assalitore.L’intervento dellaL’incidente è avvenuto vicino alla biblioteca centrale di. Lacanadese ha dichiarato che l’aggressore è stato neutralizzato dagli agenti sul posto. Un video diffuso dalla Canadian Press mostra la tensione del momento: gli agenti entrano nel negozio con le armi pronte, esplodendo almeno dieci colpi per fermare l’attacco.Le condizioni dei feritiAl momento, non ciinformazioni dettagliate sulle condizioni delle vittime o dell’aggressore. Tuttavia, si sa cherimaste ferite etrasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.