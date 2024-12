Inter-news.it - Dimarco, un trittico da gestire. Inzaghi guarda le alternative

Federicoha avuto pochissimo riposo in questa stagione. Ha giocato quasi tutte le partite con Inter e Italia, Simoneadessolein vista di undifficile. TRE PARTITE – Da questo venerdì a lunedì 16 dicembre l’Inter giocherà la bellezza di tre partite tra campionato e Champions League. La difficoltà sarà anche notevole, perché i nerazzurri affronteranno oltre al Parma il Bayer Leverkusen in Germania e la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Federicodovrà essere gestito al meglio in queste tre gare, sarà fondamentale farlo perché ha saltato appena tre partite in questa stagione.e l’alternanza con Carlos AugustoALTERNATIVA –non è stato protagonista assoluto della Champions League: ha giocato appena una volta da titolare nelle tre presenze nella competizione.