Cristian Shpendi il ‘prodigio’ del calcio italiano che va controcorrente… e sognava di fare l’astronauta

2024-12-05 07:33:15:Era passato molto tempo dall’ Cesena Non ha avuto anni buoni. Il 2014-15 è stata l’ultima stagione in Serie A. E ora, tornati in Serie B sotto la proprietà americana che li comanda, stanno sognando di nuovo: Sono quinti in Serie B. e hanno uno dei ‘prodigi’ deleuropeo. Si chiama(Ancona, Italia, 2003), ha 21 anni ma gioca nell’Albania. E si è appena rinnovato fino al 2028.Lo ha fatto nonostante non gli mancassero i corteggiatori. Il fratello gemello Stiven è andato all’Empoli per due milioni, ma ora è in prestito alla Carrarese in Serie B.ha optato per un processo più naturale e lento. Il risultato è nei numeri: 10 gol in 14 partite di Serie B in questa stagione dopo i 20 realizzati l’anno scorso in Serie C per raggiungere la promozione.