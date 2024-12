Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Paulo Fonseca ritrova Bafode Diakité? Ecco perché

Leggi su Dailymilan.it

potrebbe raggiungere il suo ex allenatorealnella prossima sessione diinvernale? Lo scenarioIlha avviato il casting alla ricerca di un sostituto di Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha ormai perso nel progetto della squadra rossonera.Il numero ventitré è finito agli ultimi posti nelle gerarchie didel reparto arretrato come dimostrato i soli undici minuti disputati nelle ultime sei partite di campionato.Motivo per cui le strade del club e del giocatore potrebbero separarsi, di comune accordo, in caso di un’offerta concreta nella prossima sessione diinvernale.prenderà il posto di Fikayo Tomori alnella prossima sessione di? View this post on InstagramA post shared by? Diakite? (@diakite)LEGGI ANCHE, Kevin Zeroli è la chiave per arrivare a Warren Bondo?Uno scenario in cui ilnon vorrà farsi trovare impreparato, ragione per cui la dirigenza ha già iniziato a lavorare alla ricerca del sostituto ideale di Fikayo Tomori.