Romadailynews.it - Buon compleanno Gianluca Perilli, Maurizio Crozza, Maria de Filippi…

Leggi su Romadailynews.it

de Filippi, FrancescoBei, Umberto Vattani, Paolo Pillitteri, Josè Carreras, Paolo Longo, Renzo Contratto, Antonio Milo, Massimo Caputi, Stefano Bollani, Edi Orioli, Roberta Capua,Antonietta Farina Coscioni, Marcelo Zalayeta, Matteo Ferrari, Abdelkader Ghezzal, Luca Negosanti, Jacopo Sala, Giada Nicco.Oggi 5 dicembre compiono gli anni:, politico, avvocato; FrancescoBei, giornalista; Romolo Guerrieri, regista, sceneggiatore; Giuseppe Rubinacci, politico; Romano Artioli, imprenditore; Germano Marri, politico, medico; Giuliano Biggi, ex calciatore, allenatore; Umberto Vattani, diplomatico; Annibale Marini, giurista; Paolo Pillitteri, politico; Giuseppe Sciacchitano, magistrato; Giorgio Favretto, attore, doppiatore; Salvatore Bonadonna, sindacalista, politico; Ermenegildo Valle, ex calciatore; Aldo Schiavone, storico, saggista; Gastone Giacinti, ex calciatore; Monica Maimone, drammaturga, regista; Josè Carreras, tenore; Paolo Longo, giornalista.