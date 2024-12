Anteprima24.it - Auto con targhe coperte e arnesi per rapine: tre giovanissimi in arresto dopo inseguimento

Tempo di lettura: < 1 minutocone all’interno vari oggetti che potevano essere utilizzati per commettereed altri reati. Per questo motivo tre giovani, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, sono stati arresti al termine di una Torre Annunziata dai carabinieri della locale sezione radiomobile. I tre sono stati notati dai militari dell’Arma in via Vittorio Veneto a bordo di una Fiat Panda di colore nero: alla vista della pattuglia, l’autista ha cercato di scappare. Ne è nato unper le strade della città, fino alla zona di piazza Risorgimento, nei pressi della stazione ferroviaria. Qui i tre,avere abbandonato l’, hanno provato a fuggire a piedi ma sono stati bloccati. Si tratta di Cristian Bagnoli (21 anni), Vincenzo Ciaravolo (22) e Bartolomeo Auricchio (19), tutti già noti alle forze dell’ordine.