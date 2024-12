.com - Asta di beneficenza per la ricerca scientifica Milionarie Le Jeroboam di Tua Rita battute all’asta

Il 28 novembre si è svolta a Montreal, in Canada, l’diorganizzata dalla Fondazione Ataxia Charlevoix-Saguenay. In questo prestigioso contesto tra le varie maison di Champagne è stata sponsor anche l’eccellenza vitivinicola italiana Tuache ha ottenuto complessivamente 23 mila dollari per i grandi formati di Giusto di Notri 2021 e Redigaffi 2021.Si chiama Ataxia Charlevoix-Saguenay Foundation, un nome complicato per un obiettivo semplice: scoprire e sviluppare un trattamento per l’atassia spastica autosomica recessiva di Charlevoix-Saguenay (ARSACS).La Fondazione ha base a Montreal, in Canada, è un ente diregistrato a livello federale fondato nel 2006. Non ha dipendenti ed è sostenuta interamente da donazioni private e volontari per finanziare lasull’ARSACS.