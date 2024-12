Movieplayer.it - Aquaman, Dolph Lundgren ricorda la collaborazione con Willem Dafoe: "Si scordava metà dei dialoghi"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore ha raccontato l'esperienza di condividere il set con il collega, il quale spesso dimenticava le battute da pronunciare La star dei film d'azioneha racontato il processo di casting didi James Wan e quanto siano state estenuanti le riprese subacquee del film DCEU., che in moltino principalmente per aver interpretato il villain Ivan Drago in Rocky IV, ha interpretato il padre di Mera, Re Nereus, ine il Regno Perduto. Nel corso di una nuova intervista concessa al FAN EXPO San Francisco 2024, la star del DCEU ha rivelato come è stato scelto per il ruolo di Re Nereus in. L'attoredi aver sostenuto il provino con .