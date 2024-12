Thesocialpost.it - Andava in Siria a combattere per l’Isis: 19enne fermata all’aeroporto di Bergamo

Una giovane di 19 anni, nata in Kenya e residente nel Milanese, è statail 30 novembre scorsodi Orio al Serio () mentre tentava di imbarcarsi per la. L’accusa nei suoi confronti è di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La convalida del fermo è stata disposta ieri dal Gip, che ha ordinato la custodia cautelare in carcere.Il percorso di radicalizzazioneSecondo gli inquirenti, la decisione della giovane sarebbe maturata al termine di un “rapido processo di radicalizzazione ideologico-religiosa”, avviato attraverso un’intensa attività online. La ragazza, identificata come “muhajirat” (ossia “la migrante”) sui social, aveva diffuso video di propaganda jihadista nei quali appariva con il niqab, simbolo del suo avvicinamento all’estremismo islamico.