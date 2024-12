Panorama.it - ACAB, la nuova serie d'azione in arrivo su Netflix con Adriano Giannini

Debutterà il 15 gennaio 2025 in streaming su, lad'tratta dall'omonima opera letteraria di Carlo Bonini, edita in Italia da Giulio Einaudi Editore, e basata sul film con lo stesso titolo diretto da Stefano Sollima. Lo ha annunciatodiffondendo le prime foto ufficiali e il primo teaser trailer: - YouTube- All Cops Are Bastards è una storia violenta che ha come protagonisti una squadra di celerini di Roma, i quali vedranno . TramaUna notte di violenti scontri scuote la Val di Susa. Durante le operazioni, una squadra del Reparto Mobile di Roma perde il proprio leader, gravemente ferito. Ma quella di Mazinga (Marco Giallini), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante) non è una squadra qualunque: è Roma, un’unità che ha trasformato il caos in strategia, con metodi al limite del protocollo e un legame che somiglia più a una famiglia che a un reparto operativo.