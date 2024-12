Volley Champions League | Perugia ok in trasferta ad Ankara

Leggi su Sportface.it

non sbaglia e battenella terza giornata didimaschile 2024/2025. Le pantere di Angelo Lorenzetti vincono 3-0 (25-20 29-27 25-23) piegando l’ottima compagine turca, reduce da cinque vittorie in fila tra campionato e coppa, che ha giocato alla pari praticamente per tutto l’arco dell’incontro. Sponda, sono 14 punti per Ben Tara e 15 per Ishikawa. Ne aggiunge altri 15 Plotnytskyi e 6 capitan Simone Giannelli. Per9 punti per Lagumdzija, 8 per Kooy e 12 per Sotola. Gli umbri scappano via in testa al Girone D con 9 punti e zero set persi in tre partite. Secondo posto per i turchi con 4 punti. Nella prossima giornataospiterà St.Nazarie (19 dicembre ore 20.00). In mezzo le sfide a Piacenza (8 dicembre ore 15.30) e Verona (15 dicembre ore 18.