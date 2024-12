Volkswagen l’azienda tira dritto sui licenziamenti i sindacati minacciano | Accordo entro Natale o sarà escalation

Leggi su Open.online

O si arriva a uno «si va all’». Entra nel vivo, in Germania, lo scontro tra i vertici die i. Arrivati al terzo giorno consecutivo di sciopero, scrive Reuters, nello stabilimento di Wolfsburg si è tenuta un’assemblea aziendale per affrontare la profonda crisi che ha colpito il colosso tedesco e, più in generale, tutto l’automotive europeo. Alla riunione, che si è svolta nel quartier generale di, hanno partecipato tutti i principali attori coinvolti nella trattativa: Oliver Blume (amministratore delegato del gruppo), Daniela Cavallo (presidente del consiglio di fabbrica), IG Metall (il sindacato dei metalmeccanici) e circa 20mila dipendenti. Presente anche Hubertus Heil, ministro del Lavoro del governo di Olaf Scholz.: «I costi del lavoro sono troppo alti»Chi sperava che l’assemblea aziendale di oggi, mercoledì 4 dicembre, potesse rappresentare un primo passo verso un, è stato costretto a ricredersi.