Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2024 ore 08:45

Leggi su Romadailynews.it

DEL 4 DICEMBRE 3034 ORE 08.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZAPERMANGONO LE CODE DA VIA STRAMPELLI A VIA VACCARECCIA, IN DIREIZONE ROPMACON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFELA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARECODE IN INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIAPOI CODE A TRATTI DA BUFALOTTA ALLA TIBURTINASI STA IN CODA Più AVANTUI DALLA DIRAMAZIONESUD E ALL’APPIAIN ESTERNA SI RALLENTA TRA AURELIA E PESCACCIO A SEGUIRE CODE TRA-FIUMICINO E OSTIENSE ANCHE TRA PRENESTINA E A24E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24SI RALLENTA DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTROE, IN USCITA DA TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARECI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLINA, IN DIREIZONE EURIN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIAIN PRECEDENZA, RALLENTATA RISOLTO IL GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI VILLA LITORNO è ORA REGOLAREI TRENI INTERCITY E REGIONALI COINVOLTI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 20 MINUTII TRENI REGIONALI ANCHE LIMITAZIONI E CANCELNIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral