Type 00: Jaguar riparte da Zero con il lusso del futuro

Con la presentazione della00 alla Miami Design Week,inaugura una nuova era, ridefinendo la propria identità e la sua filosofia tecnica. Sotto la guida del chief creative officer Gerry McGovern, il marchio britannico punta a un posizionamento ancora più esclusivo, sfidando icone come Bentley, Rolls-Royce e Maybach. Il progetto si colloca all'incrocio tra design visionario, tecnologie all'avanguardia e una strategia di marketing audace.L’essenza della00: modernismo esuberanteLa00 è più di un concept: è "la manifestazione fisica della nuova filosofia creativa di", definita da McGovern come modernismo esuberante. Con un design audace e provocatorio, rompe gli schemi tradizionali delle auto elettriche di. La silhouette è caratterizzata da un lungo cofano, una linea del tetto elegante e fluida, cerchi da 23 pollici e una coda "a barca", che crea un'estetica unica, pur suscitando qualche critica per la somiglianza con elementi industriali.