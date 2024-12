Lanazione.it - Statua di Leone X in piazza Matteotti. Tributo a chi creò la Versilia Storica

Sarà il primo monumento che latributerà a colui che, di fatto, la concepì cinque secoli fa. Da collocare per sempre per essere ammirato da cittadini, turisti e amanti dell’arte. Succederà l’anno prossimo, probabilmente dopo l’estate, di fronte al vecchio municipio di. È quella la location scelta per l’opera dedicata a papaX, il cui lodo emanato il 29 settembre 1513 sancì il passaggio di “Pietrasanta, Motrone e loro pertinenze” dal dominio lucchese a quello fiorentino. Portando, appunto, alla nascita della, composta oggi dai comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema. Il monumento, che giocoforza comporterà l’eliminazione di alcuni posti auto, verrà realizzato dall’artista lucchese Gabriele Vicari, da ormai 30 anni legato alla Piccola Atene nonché allievo di Marcello Tommasi, il quale aveva ideato il progetto – insieme all’amico Gianfranco Biagi – nel 2013 in occasione delle celebrazioni per i 500 anni del lodo diX.