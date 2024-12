Stampa di regime

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nel 2016 i giornali e le tv parlavano di Ucraina e crisi del Donbass in termini opposti a quelli di oggi, come ricordava La Notizia (del 28 novembre, ndr). L’inversione della narrativa è avvenuta dopo l’elezione di Zelensky. Perché?Ilde Corvaravia emailGentile lettrice, in verità l’inversione non avvenne con l’ascesa di Zelensky nel 2019. Anche dopo quella data laeuropea continuò a essere molto critica con Kiev. Ricordo in particolare articoli del Times e del Guardian che stigmatizzavano una riforma di Zelensky tesa a imbrigliare la magistratura e tutelare l’oligarchia. Il capovolgimento della narrativa contro/pro Ucraina è avvenuto dopo l’attacco russo, 24 febbraio 2022. Perché? Perché la, lungi dall’essere il bulldog della democrazia, è il cane da guardia dei poteri forti.