Spal | alta tensione dopo i 5 gol presi Un turno a Cannavò

Aria pesante in casa della, precipitata di nuovo nella bagarre playoutl’umiliante 5-1 di Pontedera, seguito a tre vittorie di fila. Colpa anche degli infortuni che hanno decimato la squadra (compreso quello dell’ex Karlsson). Sabato contro la Vis in difesa dovrebbe rientrare almeno Bassoli. Giudice sportivo. Dieci i calciatori squalificatila 17ª giornata, compreso il vissino. Tre giornate a Castelli (Entella) per una manata al volto di un avversario; 2 giornate a Proietti (Gubbio) ed El Kaddaouri (); una a Capuano (Ternana), Fazzi (Lucchese), Montevago (Perugia), Pellegrino (Pineto), Dametto (Torres),(Vis). Allenatori: 2 giornate a Gallo (Entella). Dirigenti: inibizione fino al 12 dicembre e 500 euro di ammenda a Mammarella (Ternana), fino al 13 dicembre e 500 euro a Superbi (Entella).