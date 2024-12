Lanazione.it - Soddisfatto il Cis: "Azienda strutturata. Porterà dei benefici. Massime garanzie"

Soddisfazione per l’aggiudicazione della conduzione dell’impianto di via Tobagi a Herambiente viene espressa sia dall’amministratore unico di Cis spa Edoardo Franceschi che dal sindaco di Montale Ferdinando Betti. "Siamo contenti dell’esito della gara – dice Franceschi – perché Herambiente è un’che ha grande esperienza perché gestisce una decina di termovalorizzatori sul territorio nazionale e perché la sua offerta prevede miglioramenti sull’impianto anche oltre quelli che erano inclusi nel bando". Tra le molte aziende che avevano effettuato il sopralluogo all’impianto solo Herambiente ha presentato un’offerta. "Herambiente si è avvalsa del fatto di conoscere molto bene l’impianto – spiega Franceschi – avendo partecipato con una sua proposta anche alla manifestazione di interesse sul futuro dell’impianto e avendo anche preso parte alla precedente gara per la conduzione alla quale giunse seconda a pochissima distanza da Ladurner che si aggiudicò quel bando".