Quotidiano.net - San Giovanni Damasceno: profilo e importanza del santo del giorno 4 dicembre

San: ildel 4San, noto anche comedi Damasco, è una figura emblematica nella storia della Chiesa Cristiana. Nato in una famiglia cristiana alla fine del VII secolo a Damasco, all'epoca sotto il dominio musulmano,divenne noto per il suo profondo impegno nella difesa delle immagini sacre durante il periodo dell'iconoclasmo, una controversia che divise la Chiesa bizantina tra il VIII e il IX secolo. La vita e le opere diiniziò la sua carriera come funzionario al servizio del califfo di Damasco, ma successivamente si ritirò in un monastero vicino a Gerusalemme. Qui, si dedicò alla vita monastica e alla scrittura teologica, diventando uno dei più grandi teologi del suo tempo. La sua opera più celebre, la "Fonte della Conoscenza", è ancora oggi considerata uno dei pilastri della teologia ortodossa e cattolica.