Roma operazioni di polizia tra periferia e movida | tre arresti e controlli straordinari

intensificati in diverse zone della Capitale:, multe e indagini in corso per episodi di rapina., 4 dicembre 2024 – Un piano di sicurezza articolato e coordinato è stato avviato ain vista dell’anno giubilare, come previsto dall’ordinanza firmata dal Questore della Capitale. La strategia, che coinvolge centro storico, aree turistiche e periferie, ha portato ain diverse zone della città, tra cui i quartieri Fidene, San Lorenzo e Ponte Milvio.Durante leinterforze, che hanno visto il coinvolgimento delladi Stato, dellaLocale e dell’Ama, sono state identificate oltre 460 persone, controllati 54 veicoli e 15 attività commerciali. Quattro violazioni amministrative sono state contestate, per un totale di sanzioni pari a 35.