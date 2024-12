Metropolitanmagazine.it - Revocata la legge marziale dopo le proteste, ora possibile impeachment per il presidente della Corea del Sud

l’imposizione, durata meno di sei ore, ildel Sud Yoon Suk-yeol sta subendo enormi critiche in tutto il paese, con grandi manifestazioni popolari e con i politici di opposizione che hanno depositato in parlamento una mozione per metterlo sottoe rimuoverlo dal suo incarico. Ora ildel parlamento deve programmare una seduta per discutere la mozione, che si dovrà svolgere entro 72 ore.Yoon, che è del Partito del Potere Popolare (conservatore), aveva dichiarato la misura nella tarda serata di martedì, quando in Italia era pomeriggio. Da subito c’erano statenel paese, sia dei cittadini che dei parlamentari, e intorno alle 4:30 locali di mercoledì mattina (le 20:30 italiane di martedì) Yoon ha annunciato la revoca delleche il parlamento, controllato dalle opposizioni, aveva votato con 190 voti a favore e nessun contrario per annullare la misura.