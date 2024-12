Iltempo.it - Omicidio Cecchettin, ergastolo a Turetta. Non è stato il patriarcato

Leggi su Iltempo.it

Fine pena mai. Filippocondannato all'per il femminicidio di Giulia, la sua ex fidanzata, uccisa con 75 coltellate l'11 novembre del 2023, a Fossò, in provincia di Venezia. La Corte d'assise di Venezia ha dichiarato l'imputato colpevole divolontario aggravato dalla premeditazione, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Cadono le aggravanti di crudeltà e stalking. Si chiude così il primo grado di giudizio di un processo lampo:aveva rinunciato alla fase dibattimentale, la sentenza è arrivata alla quinta udienza, la prima celebrata il 23 settembre. «Abbiamo perso tutti, come società», le parole di Gino, padre della vittima, dopo il verdetto arrivato al termine di sei ore di camera di consiglio. «Non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri o domani ha affermato- È una sensazione strana.