Omaggio a Raffaella Carrà, murale in via Teluada

Passando per la viaè possibile ammirare ilin corso di realizzazione. Il disegno appena abbozzato ed i primi colori lasciano intravedere un personaggio iconico, la grandissima showgirl italiana amata da tutti che è venuta a mancare nel 2021.Laè immortalata in uno dei suoi vestiti più iconici e riconosciuti, la tuta in lamé nero indossata a Londra nel 1978, con un sorriso smagliante ed il suo caschetto biondo.Attorno a lei sono ritratti: le famiglie di spettatori, la televisione e il ciak e poi truccatori, parrucchieri e fonici in stile “glam rock” con il tipico “power dressing” di una icona immortale.Si trova sulla facciata del centro di produzione che già le è intitolato nel 2022. In questi studi aveva esordito nel 1961 e poi aveva condotto la trasmissione di successo degli anni ottanta “Pronto”.