Napoli cade una piastra dal secondo piano | donna in gravi condizioni Si sospetta che non sia un incidente

Forse è stata colpita volutamente. Di certo, unametallica caduta daldi un condominio l’ha centrata in pieno, ferendola gravemente.E’ successo a, dove sono in corso le indagini sul dramma di piazza Garibaldi.Indagini in corso, dunque, per ricostruire quanto è successo in piazza Garibaldi, a.L’intervento della polizia locale diha garantito la messa in sicurezza dell’area e il soccorso alla vittima, una 43enne georgiana.Laè sempre rimasta cosciente ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. L’oggetto, sequestrato dagli agenti, è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti tecnici.Gli agenti della Polizia locale appartenenti all’unità operativa San Lorenzo hanno proceduto all’identificazione dei proprietari e dei gestori delle attività commerciali presenti nell’edificio, oltre che dei residenti, acquisendo informazioni utili per individuare le responsabilità.