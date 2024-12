Napolipiu.com - Moggi: “Napoli superiore alla Juventus. I bianconeri non vinceranno lo scudetto”

L’ex dirigente bianconero analizza il momento della squadra di Thiago Motta tra mercato e obiettivi stagionali.Lucianonon usa mezzi termini nell’analizzare il momento della. Intervistato da Adnkronos, l’ex dirigente bianconero ha espresso dubbi sulla competitività della squadra: “In questo momento laè difficilmente giudicabile. Si è partiti a luglio con un progetto nuovo e serve tempo, una squadra non si fa in 5 mesi e nemmeno in un anno. Gli infortuni hanno complicato enormemente le cose”.Secondo, gli obiettivi stagionali sono chiari: “Lanon è attrezzata per vincere lo. L’obiettivo può essere il 4° posto perché tre squadre sono più forti:, Atalanta e Inter”. L’ex dirigente punta poi il dito contro Giuntoli e Thiago Motta: “Indubbiamente degli errori sono stati fatti, da Giuntoli nel comprare Douglas Luiz e da Thiago Motta che sbaglia la posizione di Koopmeiners in campo”.