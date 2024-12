Biccy.it - Michelle Hunziker, come mai si è arrabbiata con la Canalis: “Rimasta male”

Nel 2008 Elisabettanel programma Rai, Artù, ha imitatoe durante una delle scenette ha calpestato un mendicante ed ha rubato il bastone ad un anziano. Questi sketch pare non siano piaciuti affatto alla conduttrice di Striscia la Notizia e anche ad una nota politica. Anche di questo ha parlato laa Belve: “Sì, ho fatto un’imitazione didiversi anni fa. Ci rimase molto, all’epoca non la prese bene. Sì, io all’epoca dissi ‘ha fattoquelle ragazze che a scuola vanno dal preside a protestare perché i compagni le prendono in giro’. Mi arrivò una lettera su un giornale. Una senatrice scrisse che io dovevo essere ripresa perché mi ero presa gioco degli anziani. Questo perché facevo degli sketch“.Diciamo che non era un’imitazione riuscitissima.