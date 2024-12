Quotidiano.net - ”Marcata spinta verso l’innovazione“

Il Distretto cartario della Lucchesia si interfaccia, naturalmente, con le competenze della Regione Toscana. Un ente di rilievo, nell’ottica di una visione industriale che vada nella direzione di una proficua collaborazione, utile a intercettare i bisogni delle aziende e la fondamentale ricaduta in termini di occupazione. In questa logica, infatti, si inserisce il contributo dell’assessore regionale Stefano Baccelli le cui competenze di governo spaziano dalle infrastrutture per la mobilità alla logistica, viabilità e trasporti, ma anche governo del territorio. Ecco dunque il saluto dell’assessore Baccelli all’iniziativa di “QN Distretti”: "Per Lucca e la nostra provincia, il Distretto Cartario è fonte di sviluppo, di occasioni occupazionali e di conseguente benessere economico. L’industria di produzione della carta, cui si aggiunge quella di produzione delle macchine da cartiera, delle tecnologie di supporto e di tutto il suo qualificato indotto è una risorsa inestimabile che ci rende costantemente orgogliosi; ma è anche una cultura: della creatività e della competitività imprenditoriale, della laboriosità degli addetti, della valorizzazione di risorse umane, sempre più giovani, che altrimenti dovrebbero trovare altrove il luogo per esprimere il loro talento.