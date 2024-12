Ilfattoquotidiano.it - M5s, ora Conte è nudo e Grillo pare si sia svegliato dal suo torpore

Arriva Natale e invece del classico cinepanettone sta per uscire una nuova serie, tutta italiana, di Star Wars. Guerre Stellari, racrà la guerra trae il Mago di Oz. Già così fa ridere ma è questa la sintesi del Movimento 5Stelle. Andiamo con ordine e sintesi.Un Movimento nato da un Vaffà contro il sistema e al quale hanno dato enorme credito e risalto i giornali e le tv. Andrà studiato quello che è successo in questi anni. Un comico che rompe ogni regola istituzionale e riempie di insulti tutti ad iniziare dal Pd, forse reo di non averlo fatto partecialle primarie del 2009 per la scelta del Segretario Nazionale. Nota di cronaca, vinse Bersani contro Franceschini e Marino. In questo ultimo decennio,e il Movimento 5Stelle hanno fatto tutto e il contrario di tutto. Chiunque, come il sottoscritto, pronosticava la fine del Movimento perché sarebbe diventato un Partito peggio degli altri veniva non solo criticato ma pesantemente minacciato.