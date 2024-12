L’Udinese conferma | Bijol piace all’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

-Inter. Uno degli obiettivi attenzionati dper rinforzare la difesa è Jaka, centrale delche è stato tra i migliori giocatori della squadra friulana nelle ultime stagioni. Ladell’interesse da parte dei nerazzurri è arrivata proprio dal, nello specifico da Gian Luca Nani, il Group Technical Director dei bianconeri, ed ecco le sue parole.-Inter, affondo il prossimo anno?Secondo quanto riportato da FcInterNews, ladell’interesse dell’Inter nei confronti del centrale sloveno classe ’99 è arrivata proprio dalla dirigenza del club friulano. Durante la cena natalizia organizzata dal, Gian Luca Nani ha infatti dichiarato:“Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come lui non rientrasse nei desideri dell’Inter, ma questo non vuol dire che vada lì.