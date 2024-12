Liberoquotidiano.it - Livio Tenerelli, Galateo Digitale: “Un romanzo-guida per abitare il Metaverso con regole di civiltà”

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - L'autore insieme a Cristiano Marti deledito dalla Giazira scritture, spiega il progetto nato dal dialogo con un gemello: “Abbiamo interrogato il digital twin di Monsignor Della Casa, raccontando come avrebbe riscritto la sua opera del ‘500 se fosse vissuto nel mondo”Bari, 04/12/2024. L'innovazioneè un tema che, dal pubblico al privato, riguarda ormai qualsiasi settore. Frontiere come l'Intelligenza Artificiale, infatti, stanno rivoluzionando i paradigmi nel lavoro e nelle stesse relazioni sociali, mettendo di fronte le persone a dei cambiamenti tanto veloci quanto difficili da gestire.Per questo, negli ultimi anni, è cresciuto l'impegno degli esperti nell'ideare strumenti utili a orientarsi in un mondo che ha definitivamente accantonato la separazione tra reale e virtuale.