Sport.quotidiano.net - Ledesma, piede finissimo. I Diavoli hanno fair play

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il primo terzo della stagione regolare della A Elite di rugby è alle spalle. Con cinque squadre in fuga e iterzi, anche le graduatorie individuali cominciano a prendere forma. Tra i marcatori assoluti guida l’ex azzurro Canna, delle Fiamme Oro Roma, con 64 punti., miglior marcatore del Valorugby, è ’solo’ sesto con 51 punti, non a causa di scarsa precisione al(tutt’altro!) quanto perché il Valorugby cerca la meta più dei calci tra i pali. Tra i metamen, gli uomini-meta, svetta Koffi, terza linea ex Zebre ora al Colorno, con sei mete in sei giornate; più lontano, a quota due mete, un bel plotone di: Edoardo Mastandrea, Andrej Marinello, Fabio Schiabel, Santiago Resino, Benito Paolucci, Marco Silva e Giovanni Leituala. Tra i kicker, i giocatori dalfino, ecco finalmente un granata in testa: Maximo, 33enne argentino di Tucuman, è il più preciso del campionato con 100% dalla piazzola, ovvero ventitré tentativi e ventitré centri.