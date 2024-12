L’Antica Pizzeria Da Michele in campo per realizzare dei presidi salvavita

Leggi su Ildenaro.it

A breve il quartiere Chiaia – San Ferdinando di Napoli potrà contare sulla presenza di tre defibrillatori semiautomatici donati in attuazione del progetto “CHIAIA: dove il cuore batte per tutti”.Dal 5 dicembre 2024 – alle ore 12 l’inaugurazione del primo defibrillatore alla Chiesa di Santa Caterina a Chiaia -, la popolazione avrà a completa disposizione un, utilizzabile non solo da professionisti ma anche da cittadini inesperti; ciò viene reso possibile dalle istruzioni vocali e visive che guidano l’utente attraverso ogni passaggio. Talisono fondamentali, specialmente in luoghi pubblici dove l’attesa dell’arrivo dei soccorsi potrebbe rivelarsi fatale o causare danni cerebrali irreversibili. La donazione è stata possibile grazie ad una vera e propria mobilitazione di solidarietà, che nei mesi scorsi si è attivata perl’iniziativa promossa dall’Associazione Salvatore Nigrelli; ente nato per ricordare l’ingegnere Salvatore Nigrelli, scomparso prematuramente a causa della SLA.