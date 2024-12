Dilei.it - Kate Middleton sostituisce Camilla, il confronto con la sceicca e gli sguardi con William

ha sostituito di fattonella cerimonia di benvenuto in onore dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e della sua prima moglie, laJawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani. La Regina infatti ha dovuto dare forfait perché è ancora malata. L’infezione al torace sembra più grave di quanto si pensasse, tanto da costringerla a rinunciare all’incontro con gli ospiti d’onore, anche se poi si è ricongiunta con loro per la visita alla mostra di opere del Qatar., cappotto di Alexander McQueen e anello di fidanzamentoha fatto il suo dovere in modo impeccabile. È arrivata conper accogliere l’emiro e sua moglie indossando un lungo cappotto rosso granata, come la bandiera del Qatar, di Sarah Burton per Alexander McQueen, a doppiopetto con tasche laterali che ha abbinato a un cappello dello stesso colore di Sahar Millinery, alla borsa di Chanel e agli stivali di Gianvito Rossi.