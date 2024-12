Thesocialpost.it - Iran, il Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi scarcerata per «motivi medici»

“È troppo poco e arriva troppo tardi”, affermano i familiari dial Corriere, pur esprimendo la loro gioia per il suo ritorno a casa., che ha ricevuto ilper lanel 2023, era detenuta dal novembre 2021 nella prigione di Evin a Teheran, ed è stata liberata per un periodo di 21 giorni per. Da tempo, la comunità internazionale e varie ONG sollecitavano un intervento della magistratura per permettere alla dissidente e ingegnera di ricevere le cure necessarie, in seguito agli interventi chirurgici recenti che le causano forti sofferenze. Alla fine, “in base al parere del medico legale, la procura di Teheran ha deciso di sospendere l’esecuzione della condanna diper tre settimane”, ha dichiarato il suo avvocato, Mostafa Nili.