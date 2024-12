Panorama.it - Guerra dei chip tra USA e Cina: Pechino blocca l'export di materiali chiave

Ladeitra Usa eaccelera.ha annunciato lo stop immediato all’verso gli Stati Uniti deiper la produzione di semiconduttori e applicazioni di difesa. Il blocco riguarda gallio, germanio, antimonio esuperduri. È la risposta alla nuova stretta di Washington del giorno prima alle esportazioni di 140 aziende cinesi specializzate nella produzione di componenti per i micro.Lunedì, Washington ha ampliato la lista delle aziende tecnologiche cinesi soggette a restrizioni alle esportazioni. Il provvedimento, che colpisce 140 imprese, tra cui Piotech, SiCarrier e Naura Technology, mira a ostacolare l’accesso dellaa semiconduttori avanzati e alle apparecchiature necessarie per produrli. Questa mossa, giustificata dalla Casa Bianca come una misura per la sicurezza nazionale, fa parte di una strategia più ampia per limitare la capacità didi sviluppare tecnologie legate all’intelligenza artificiale e ad applicazioni militari avanzate.