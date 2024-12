Ilgiorno.it - Guadagni di tremila euro al giorno. Controllo dello spaccio, dieci arresti

BRONI (Pavia) Gambizzato e abbadonato agonizzante nelle campagne di Barbianello per ildelle piazze. Dal tentato omicidio di D.M., 30enne marocchino, avvenuto alla fine di aprile 2022 e da altre aggressioni armate che si sono verificate a Broni e nelle zone limitrofe, è partita una vasta operazione antidroga. I carabinieri della compagnia di Stradella, lunedì mattina hanno tratto in arresto 10 persone che vivono a Vigevano, Parona e Milano, di cui 7 sono di origine marocchina e 3 egiziana, accusati a vario titolo tra loro, di detenzione e porto abusivo di armi e munizioni, estorsione, ricettazione e lesioni personali aggravate in concorso, in esecuzione di ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emesse dal gip del tribunale di Pavia. Le attività avvenivano a margine di strade provinciali, che gli arrestati avevano ribattezzato la Colombaia (via Cascina Gandolino altezza cavalcavia dell’autostrada), la Xilopan (frazione Casa Storini all’altezza del cavalcavia dell’autostrada), Cimitero (cimitero sulla Ss 617, dove si trova un boschetto utilizzato dal gruppo per ripararsi e nascondersi dalla strada), Casettina nella stradina (costruzione abbandonata in via Rosa Nera) e Casettina della notte (a Broni sulla sp/82).