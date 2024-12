Isaechia.it - Grande Fratello, Perla Maria Paravia racconta come ha reagito Maria Monsé quando l’hanno contattata per il provino

Leggi su Isaechia.it

Lunedì sera ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione e in particolare dei reality show, la figlia neo diciottenne cheha avuto dall’imprenditore Salvatore.La ragazza è entrata nella Casa delconcorrente unico insieme proprio a sua madre, già ex Vippona per ben due edizioni. Un ingresso che già nei giorni scorsi aveva destato qualche rumore sui social, non solo per la giovanissima età di, ancora impegnata con le scuole superiori, ma anche perché stando a una segnalazione, solo la figlia dellaavrebbe dovuto varcare la porta rossa. La produzione infatti a quanto pare aveva puntato gli occhi solo su, mastando ai rumor avrebbe chiesto di partecipare “per forza”.Sulle pagine di Chi, in edicola in questi giorni,hatohala madreper fare il:Hanno chiamato mamma per chiederle di me.