Ilfattoquotidiano.it - Giallo in crociera, all’arrivo in porto manca un passeggero: “Sparito nel nulla durante la navigazione”

La Ruby Princess, imponente nave dacon una capacità di 4.000 passeggeri, è tornata a San Francisco con un inquietante segreto: un uomo di 72 anni, partito per una vacanza di cinque giorni, ènella. Nessuno lo ha visto cadere, nessuno ha denunciato la sua assenza, e l’allarme è scattato soloin, quando l’uomo non si è presentato allo sbarco.La, iniziata il 27 novembre, aveva come destinazione le coste del Messico. Un itinerario apparentemente tranquillo, senza segnalazioni di problemi o incidenti. Ma all’alba del 2 dicembre, mentre la nave si apprestava ad attraccare a San Francisco, l’amara scoperta: unva all’appello. L’uomo, un turista americano di 72 anni che viaggiava da solo, è stato cercato in ogni angolo della nave, ma di lui nessuna traccia.