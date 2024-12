Lettera43.it - Francia, è caduto il governo Barnier

All’Assemblea Nazionale, camera bassa del Parlamento francese, si è svolta la sessione che come da previsione ha fatto cadere ildi Micheldopo le due mozioni di censura (sfiducia) presentate il 2 dicembre dalla sinistra e dal Rassemblement National, scaturite dalla forte opposizione al bilancio 2025 proposto da. I blocchi di sinistra e l’estrema destra, che chiedevano la sfiducia del, hanno infatti ben più della maggioranza necessaria di voti. Il testo è stato votato da 331 deputati, ovvero 43 in più rispetto alla maggioranza assoluta di 288 voti necessaria per la sua adozione.Emmanuel Macron (Getty Images).Macron vorrebbe il nuovo premier entro 24 oreIl presidente Emmanuel Macron, riporta BfmTv, vorrebbe accelerare la nomina del nuovo premier per non presentarsi «senza undavanti a Donald Trump, che sarà a Parigi per la riapertura di Notre-Dame».