Ford Puma Gen-E, al debutto la versione 100% elettrica del best seller – FOTO

È stata appena presentata laGen-E, ovvero ladel modello che sta regalando le maggiori soddisfazioni in termini di vendite in Europa alla casa dell’Ovale Blu. Questo EV compatto conserva le linee distintive che hanno decretato il successo dellatermica, arricchendole con tecnologie pensate per una mobilità sostenibile.Cuore pulsante dellaGen-E una power unitestremamente efficiente, capace di garantire un consumo di soli 13,1 kWh per 100 km. La percorrenza con una carica completa di elettroni la spinge fino a 376 km nel ciclo misto WLTP che diventerebbero 523 se percorsi in città, grazie a una gestione intelligente dell’energia e alla frenata rigenerativa.Il sistema di ricarica rapida le permette di passare dal 10% all’80% di carica in soli 23 minuti utilizzando un caricatore DC da 100 kW, una caratteristica che rende questa vettura adatta anche ai lunghi viaggi.