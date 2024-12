Ilgiorno.it - Filartex, fermi i macchinari. In 63 restano senza lavoro

Leggi su Ilgiorno.it

in liquidazione giudiziale: 63 persone. Lo hanno comunicato Filctem Cgil Brescia e Femca Cisl Brescia, che ora chiedono interventi urgenti per attivare la cassa integrazione. Quella delladi Palazzolo sull’Oglio è una lunga storia di una azienda tessile nata e sviluppatasi in quella fetta di territorio un tempo denominata la “Manchester dell’Oglio“: filature e tessiture che nell’area di Palazzolo hanno assicuratoad intere generazioni soprattutto di donne. Negli ultimi vent’anni la crisi strutturale del tessile ha colpito pesantemente il settore, determinando la perdita di centinaia di posti di. AllaS.p.A. della famiglia Bonadei, la contrattazione e la gestione con i sindacati delle dimissioni hanno evitato di ricorrere ai licenziamenti collettivi.