F1 GP Abu Dhabi nella storia | due Leclerc con la Ferrari con Charles c’è Arthur nelle FP1

Leggi su Sportface.it

Il Gran Premio di Abuentra, infatti, sarà affiancato indal fratelloprima sessione di prove libere a Yas Marina, visto che il più giovane della famiglia monegasca, anch’egli pilota, sarà chiamato a sostituire Carlos SainzFP1 riservate a un rookie così come da regolamento. Il classe 2000, dunque, scenderà in pistastessa sessione insieme al fratello e con lo stesso team, sarà la prima voltasarà in pista anche martedì per i test post stagionali, quando si alternerà con Antonio Fuoco su una delle due vetture, mentre sull’altra ci sarà. F1, GP Abu: duecon la, conc’èFP1 SportFace.