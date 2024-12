.com - Eccellenza / Maceratese, prove di fuga serie: il rebus campionato può prendere una forma chiara già dalla prossima

Leggi su .com

La squadra di Possanzini si è avvalsa di un pomeriggio pregno di episodi per dare via alla primaseria della stagione. Che potrebbe completarsi con uno stile all’apparenza molto dolce già alla. Osimana ed Urbino terranno più viva che mai la corsa play-off. Per il discorso sugli spareggi retrocessione l’ago nella bilancia sarà una tra Montefano, Fabriano, Portuali e MonturanoVallesina, 03 dicembre 2024 – Il labirinto dell’Marche sembra avere più che mai una sua Arianna: dopo la tredicesima, è laad essersi confermata, ancora una volta, la candidata numero uno per tracciare il filo che farà da via d’uscita dal massimoregionale. Puntando verso laD, ovviamente.Lazione di Matteo Possanzini, esplicitamente capace di mostrare un gioco molto lontano dai crismi delcui sta prendendo parte, ha centrato una vittoria emblematica come non mai a Villa San Filippo.